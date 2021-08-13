Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже

Один человек стал жертвой взрыва автобуса в Воронеже. Сообщается, что это женщина, ее имя пока неизвестно. Жизнь остальных пострадавших вне опасности.

Расследовать причины взрыва на место отправили специалистов из Москвы, в том числе сотрудников Национального антитеррористического комитета. Рассматривается несколько версий случившегося. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.