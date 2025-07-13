Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Екатеринбурга

Новости регионов: 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Екатеринбурга

ДТП произошло на пересечении Остафьевской и Южнобутовской улиц

Переломы не выявлены у пострадавшего в Большом Московском цирке акробата

Автомобилист сбил велосипедиста на улице Народного Ополчения в Москве

Акробат получил травму во время репетиции в Большом Московском цирке

Новости регионов: пшеничное поле загорелось в Ростовской области

Автомобиль вспыхнул около станции метро "Ботанический сад"

Новости мира: огненные торнадо вызвали лесные пожары в американских Колорадо и Юте

В Москве раскрыли незаконное использование львов в фотосессиях

Крупный пожар вспыхнул на рынке в подмосковных Химках

В термальном комплексе Екатеринбурга 31 человек отравился парами хлора. Сотрудники комплекса обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Госпитализированы 14 человек.

Прокуратура начала проверку после столкновения речных теплоходов "Кронверк" и "Меркурий 5" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел у набережной реки Фонтанки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика