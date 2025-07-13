13 июля, 23:30Происшествия
Новости регионов: 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Екатеринбурга
В термальном комплексе Екатеринбурга 31 человек отравился парами хлора. Сотрудники комплекса обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Госпитализированы 14 человек.
Прокуратура начала проверку после столкновения речных теплоходов "Кронверк" и "Меркурий 5" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел у набережной реки Фонтанки.
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