Новости регионов: 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Екатеринбурга

В термальном комплексе Екатеринбурга 31 человек отравился парами хлора. Сотрудники комплекса обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Госпитализированы 14 человек.

Прокуратура начала проверку после столкновения речных теплоходов "Кронверк" и "Меркурий 5" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел у набережной реки Фонтанки.

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