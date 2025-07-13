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13 июля, 22:30

Происшествия

Переломы не выявлены у пострадавшего в Большом Московском цирке акробата

Переломы не выявлены у пострадавшего в Большом Московском цирке акробата

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У пострадавшего в Большом Московском цирке акробата из Эфиопии не выявлено переломов, сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Артист на репетиции 13 июля неудачно приземлился с 6-метровой высоты и ударился головой о манеж. По словам Запашного, гимнаста не смог подстраховать другой артист.

Дежурный врач, которая находилась в зрительном зале, была рядом с пострадавшим уже через 5 секунд. Гендиректор цирка поблагодарил медиков за оперативную помощь и пожелал артисту скорейшего выздоровления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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