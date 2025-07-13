Новости регионов: в Новгородской области 22 тысячи человек остались без электричества

В Новгородской области больше 22 тысяч человек остались без света из-за сильного ливня с градом. Повреждены линии электропередачи, не работают почти 900 подстанций. На восстановлении задействованы 72 аварийные бригады, часть прибыла из других регионов.

В Башкирии дикие медведи проверили грузовик на прочность. Животные вышли к припаркованной машине в Межгорье, один из них даже залез в кузов. Видео с "медвежьим техосмотром" быстро разошлось по соцсетям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.