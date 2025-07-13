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13 июля, 10:00

Происшествия

Новости регионов: в Крыму вспыхнул масштабный природный пожар

Новости регионов: в Крыму вспыхнул масштабный природный пожар

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Серьезный природный пожар тушат в Крыму. В Симферопольском районе огонь охватил 40 гектаров сухой растительности. На борьбу с пламенем брошено 340 человек, 75 единиц техники и авиация. Вертолеты уже сбросили свыше 117 тонн воды. К месту очага добираются на специальной технике высокой проходимости.

В Забайкалье после сильных паводков уровень воды в реке Чита начал снижаться и опустился до отметки 4 метра. Стихия повредила более 200 участков в дачных кооперативах, пришлось эвакуировать 20 человек. Региональные власти обещают помощь пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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