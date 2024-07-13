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13 июля, 22:30

Происшествия

Новости регионов: джип врезался в припаркованные авто в Новосибирске

Новости регионов: джип врезался в припаркованные авто в Новосибирске

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Джип на большой скорости влетел в припаркованные автомобили на одной из улиц Новосибирска. После этого автомобиль выехал на тротуар с пешеходами. Внутри черной иномарки без номеров был только водитель. Известно о двух пострадавших.

Предприятие по производству модульных каркасных строений загорелось в Краснодаре. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. Для тушения задействовали пожарный поезд и более 30 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатель, который отдыхал на соседней базе, спас двух подростков, которых снесло на середину озера. Пострадавшие катались на сапах, однако сильный ветер отогнал их от берега, при этом спасательный жилет был лишь у одного. Мужчина на моторной лодке добрался до места и доставил ребят на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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