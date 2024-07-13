13 июля, 21:15Происшествия
Записи черных ящиков разбившегося Superjet 100 переданы для расшифровки
Записи черных ящиков самолета Superjet 100, упавшего в Подмосковье, скопированы и переданы экспертам для расшифровки и анализа.
По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия, уточнили в СК.
Поисковые работы на месте крушения могут продлиться еще 2 дня. Борт принадлежал "Газпром авиа". Он совершал технический перелет с завода в Луховицах, где проходил плановый ремонт, в аэропорт Внуково.
На борту находились два пилота и бортпроводник, все они погибли. Перед крушением летчики увели лайнер от населенных пунктов, на земле никто не пострадал.