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13 июля, 21:15

Происшествия

Записи черных ящиков разбившегося Superjet 100 переданы для расшифровки

Записи черных ящиков разбившегося Superjet 100 переданы для расшифровки

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Записи черных ящиков самолета Superjet 100, упавшего в Подмосковье, скопированы и переданы экспертам для расшифровки и анализа.

По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия, уточнили в СК.

Поисковые работы на месте крушения могут продлиться еще 2 дня. Борт принадлежал "Газпром авиа". Он совершал технический перелет с завода в Луховицах, где проходил плановый ремонт, в аэропорт Внуково.

На борту находились два пилота и бортпроводник, все они погибли. Перед крушением летчики увели лайнер от населенных пунктов, на земле никто не пострадал.

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