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13 июля, 18:30

Происшествия

Новости регионов: вооруженная толпа напала на ночной клуб в Приморье

Новости регионов: вооруженная толпа напала на ночной клуб в Приморье

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Вооруженная толпа из 30 человек напала на ночной клуб в Приморье. Неизвестные стреляли по окнам, устроили драку с охраной и угрожали всех убить. В тот момент внутри здания было около 300 человек. Охранники вывели гостей через задний ход, а сами закрылись внутри.

Позже нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись. Сейчас их ищут. По предварительной информации, это охранники местной базы отдыха, которые якобы хотели пройти в клуб бесплатно, но им отказали.

Крупный пожар тушили в подмосковном поселке Володарского. Возгорание в швейном цехе удалось потушить на площади 1 400 квадратных метров. В итоге в здании частично обрушилась кровля, а огонь перекинулся на соседние сооружения.

Пожарный в Челябинской области спас двух подростков, которых из-за сильного ветра унесло на середину озера. Отдыхавший неподалеку спасатель на своей моторной лодке выдвинулся на помощь и доставил детей на берег.

Подробности об этих и других темах в регионах РФ – в эфире телеканала Москва 24.

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