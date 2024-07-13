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13 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: более 200 крокодилов выползли на улицы городов в Мексике

Новости мира: более 200 крокодилов выползли на улицы городов в Мексике

Обнаруженные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики передали на расшифровку

Новости мира: десятки рейсов отменили в аэропорту Сицилии из-за активности вулкана

Найденные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики подлежат расшифровке

Новости часа: глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков разбившегося SSJ 100

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

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Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

Движение на МСД у станции МЦК Ростокино восстановлено после аварии

Более 200 крокодилов выползли на улицы северо-востока Мексики из-за сильных дождей, которые привели к тому, что реки вышли из берегов. Местные власти уже приступили к их отлову. При этом сильное наводнение произошло в городе Тлапа в штате Герреро. Там вода на большой скорости сносила все на своем пути.

Крупная дорожная авария произошла в Турции во время тура выходного дня. Туристический автобус с местными жителями врезался в припаркованные автомобили в провинции Мугла. По предварительной версии, у транспорта отказали тормоза. В результате погибли два человека и 32 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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