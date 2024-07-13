Обнаруженные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики передали на расшифровку

Черные ящики, которые обнаружили на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, уже передали на расшифровку. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Самолет совершал технический перелет с завода, где он проходил плановый ремонт, в аэропорт Внуково, когда потерпел крушение в лесополосе в городском округе Коломна. На борту находились три члены экипажа, все они погибли. Перед крушением летчики увели самолет от населенных пунктов, на земле никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

