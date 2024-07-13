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13 июля, 16:15

Происшествия

Обнаруженные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики передали на расшифровку

Обнаруженные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики передали на расшифровку

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Черные ящики, которые обнаружили на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, уже передали на расшифровку. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Самолет совершал технический перелет с завода, где он проходил плановый ремонт, в аэропорт Внуково, когда потерпел крушение в лесополосе в городском округе Коломна. На борту находились три члены экипажа, все они погибли. Перед крушением летчики увели самолет от населенных пунктов, на земле никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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