Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 48 тысяч туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе. Об этом сообщили местные власти.

Власти Москвы планируют в Зеленограде выпустить первую фотонную продукцию в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В лесах Подмосковья от борщевика обработали более 430 гектаров. Об этом заявили власти Московской области.