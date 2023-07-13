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13 июля, 19:45

Общество

Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе

Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе

Местные жители рассказали о ситуации с лесными пожарами в Бодруме

Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области из-за пожаров

Пожар охватил леса Норского заповедника

Четыре автомобиля столкнулись на Садовом кольце в районе Красных ворот

Стеклянные двери клиники упали на сотрудницу в Китае

Управление лесного хозяйства Турции рассказало о тушении пожаров в Бодруме

Спасатели вывели из задымленной квартиры 13-летнего мальчика в Логойске

Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания

Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 48 тысяч туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе. Об этом сообщили местные власти.

Власти Москвы планируют в Зеленограде выпустить первую фотонную продукцию в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В лесах Подмосковья от борщевика обработали более 430 гектаров. Об этом заявили власти Московской области.

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