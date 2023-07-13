13 июля, 19:45Общество
Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 48 тысяч туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе. Об этом сообщили местные власти.
Власти Москвы планируют в Зеленограде выпустить первую фотонную продукцию в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В лесах Подмосковья от борщевика обработали более 430 гектаров. Об этом заявили власти Московской области.