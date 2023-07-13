Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех человек. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обнаружены тела еще двоих мужчин. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что от воды очистили часть дворов, однако затопленными остаются подвалы многоэтажек. Подробнее о последствиях непогоды на Черноморских курортах – в эфире телеканала Москва 24.