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Происшествия

Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

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Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани

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Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех человек. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обнаружены тела еще двоих мужчин. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что от воды очистили часть дворов, однако затопленными остаются подвалы многоэтажек. Подробнее о последствиях непогоды на Черноморских курортах – в эфире телеканала Москва 24.

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