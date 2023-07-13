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Новости

15:45

Экономика

Новости часа: число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до четырех человек

Новости часа: число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до четырех человек

Три вертолета Ми-8 задействованы для ликвидации пожара в Свердловской области

Новости часа: число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

В Иркутске автомобиль на большой скорости влетел на бордюр и загорелся

Более 80% площади пожара потушили в Бодруме

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Москвич попал в больницу после попытки разнять дерущихся в Столешниковом переулке

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани

Стройматериалы загорелись на улице Ивана Франко в столице

Воздушный шар с пассажирами зацепился за линию электропередачи в Липецкой области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших во время подтопления в Краснодарском крае увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в СК РФ.

Более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Информация СМИ о росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

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