Новости часа: число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до четырех человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших во время подтопления в Краснодарском крае увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в СК РФ.

Более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Информация СМИ о росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований. Об этом заявили в Минтрансе РФ.