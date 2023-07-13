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Общество

Новости часа: число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

Новости часа: число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

В Иркутске автомобиль на большой скорости влетел на бордюр и загорелся

СК РФ показал кадры допроса подозреваемого в убийстве Ржицкого

Более 80% площади пожара потушили в Бодруме

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Москвич попал в больницу после попытки разнять дерущихся в Столешниковом переулке

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани

Стройматериалы загорелись на улице Ивана Франко в столице

Воздушный шар с пассажирами зацепился за линию электропередачи в Липецкой области

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пропавших без вести после подтоплений на Кубани вновь увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума одобрила поправку о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственной думы РФ.

Владельцы электрокаров стали на 33% чаще парковаться на улицах Москвы. Об этом сообщили в Дептрансе.

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