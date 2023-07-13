15:00Общество
Новости часа: число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пропавших без вести после подтоплений на Кубани вновь увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Госдума одобрила поправку о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственной думы РФ.
Владельцы электрокаров стали на 33% чаще парковаться на улицах Москвы. Об этом сообщили в Дептрансе.