11:45Происшествия
Москвич попал в больницу после попытки разнять дерущихся в Столешниковом переулке
Москвич попал в больницу после того, как попытался разнять дерущихся в Столешниковом переулке. Об этом сообщили в МВД.
Кадры драки публикует официальный телеграм-канала ведомства. На них видно, как двое мужчин выясняют отношения, одного оттаскивает девушка, второго пытается успокоить прохожий. В итоге он получает удар в лицо и падает головой об асфальт. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство. Подозреваемый арестован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.