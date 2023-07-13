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Происшествия

Москвич попал в больницу после попытки разнять дерущихся в Столешниковом переулке

Москвич попал в больницу после попытки разнять дерущихся в Столешниковом переулке

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Москвич попал в больницу после того, как попытался разнять дерущихся в Столешниковом переулке. Об этом сообщили в МВД.

Кадры драки публикует официальный телеграм-канала ведомства. На них видно, как двое мужчин выясняют отношения, одного оттаскивает девушка, второго пытается успокоить прохожий. В итоге он получает удар в лицо и падает головой об асфальт. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство. Подозреваемый арестован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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