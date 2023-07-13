Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Природный пожар в турецком Бодруме перекинулся на частные строения

Новости мира: власти США объявили ЧП в Вермонте из-за наводнения

Грузовик протаранил самосвал на западе столицы

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали саммит НАТО в Литве

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

Пожар в подмосковном отеле "Немчиновка парк" локализовали

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды

Грузовик протаранил девять машин в Подмосковье

Пожарные спасли целую деревню в Солнечногорском районе Подмосковья

Лесные пожары бушуют в Свердловской области. Пострадало село Шайдуриха – огонь перекинулся на дома и уничтожил 41 здание.

Ростов-на-Дону затопило из-за ливней с градом. В некоторых районах машины оказались под водой до окон. На нескольких улицах пришлось перекрыть движение.

Белухи во Владивостоке догнали лодку с туристами и стали сопровождать ее, следуя параллельно маршруту. Животные держались настолько близко, что пассажиры могли дотянуться до них руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарпогодаживотныевидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика