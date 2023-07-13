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Новости мира: власти США объявили ЧП в Вермонте из-за наводнения

Новости мира: власти США объявили ЧП в Вермонте из-за наводнения

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На северо-востоке США произошло сильнейшее за последние 20 лет наводнение. Зафиксированы оползни. Столица штата Вермонт – Монтпилиер – оказалась практически отрезанной от дорожной инфраструктуры. Власти объявили чрезвычайное положение в штате. Туда направляются спасатели из других регионов. О травмах или смертельных случаях пока не сообщается.

Мощное землетрясение угрожает Стамбулу. Его оценивают в 7 баллов, эффект может ощутить вся страна. Прогнозы озвучили в Совете ученых мэрии Стамбула. Землетрясение может произойти в Мраморном море до 2030 года и задеть сразу семь турецких провинций. Власти Стамбула планируют расселить жителей домов, которые построены неустойчивыми к подземным толчкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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