Новости мира: власти США объявили ЧП в Вермонте из-за наводнения

На северо-востоке США произошло сильнейшее за последние 20 лет наводнение. Зафиксированы оползни. Столица штата Вермонт – Монтпилиер – оказалась практически отрезанной от дорожной инфраструктуры. Власти объявили чрезвычайное положение в штате. Туда направляются спасатели из других регионов. О травмах или смертельных случаях пока не сообщается.

Мощное землетрясение угрожает Стамбулу. Его оценивают в 7 баллов, эффект может ощутить вся страна. Прогнозы озвучили в Совете ученых мэрии Стамбула. Землетрясение может произойти в Мраморном море до 2030 года и задеть сразу семь турецких провинций. Власти Стамбула планируют расселить жителей домов, которые построены неустойчивыми к подземным толчкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.