Вандалы повредили 6 автомобилей в центре Москвы

Вандалы вскрыли и изуродовали 6 машин в центре Москвы. Видео с камер наблюдения с Новинского бульвара предоставили в ТСЖ .

На кадрах видно, как двое молодых людей заходят во двор, подходят к иномаркам, вскрывают замки, режут крыши, прокалывают шины и царапают двери.

В настоящее время полицейские начали расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.