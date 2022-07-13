На Варшавском шоссе загорелся балкон жилого дома. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Судя по ним, пожар мог начаться из-за вспыхнувшего кондиционера.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 1 человек. В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

