Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в районе метро "Выхино". Место аварии – Северо-Восточная хорда. Движение в районе аварии затруднено. Видео прислали очевидцы.

Легковой автомобиль отбросило к отбойнику. Информации о пострадавших пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.