Туристов унесло в океан огромной волной в Омане

В Омане 8 туристов унесло в океан огромной волной. Семья отдыхала на пляже, когда пришла огромная волна и унесла людей.

Троих сразу удалось спасти, поиски еще пяти человек продолжаются. Все они были туристами из Индии. На Оман обрушились сильные ветра и ливни, которые вызвали оползни и наводнения. В стране закрыты все туристические объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.