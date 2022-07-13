Новости последнего часа: один человек пострадал при пожаре в Академическом районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек попал в больницу после пожара в жилом доме в Академическом районе, рассказали в префектуре.

Угрозы безопасности российских туристов на Шри-Ланке нет, сообщили в посольстве РФ.

Голосование за лучшие пункты проката в московских парках началось в "Активном гражданине".