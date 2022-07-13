Гидроплан разбился в Ленинградской области

В Ленинградской области разбился гидроплан. Пилот смог добраться до берега и вызвать скорую.

Упал самолет в озеро Вуокса. При жесткой посадке машина сломалась почти пополам. Когда очевидцы услышали звук удара, они вызвали спасателей, но те никого не нашли в воде – пилот к этому моменту уже выбрался. Он летал без соответствующего разрешения. В истории начала разбираться транспортная прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.