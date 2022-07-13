Очевидцы сняли на видео экстремальную переправу в Якутии

Экстремальную переправу сняли на видео в Якутии. Там сильнейшие потопы, поэтому, чтобы перевезти людей в ковшах через потоки воды, стали использовать экскаваторы.

Река Яна вышла из берегов и прорвала дамбу. Затопило десятки участков. Половина домов и социальных объектов города обесточены. В районе введен режим ЧС. Сразу несколько сёл оказались изолированы, спасатели эвакуируют местных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.