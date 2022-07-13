Пожар произошел в жилом доме в Академическом районе Москвы

В Академическом районе произошел пожар в жилом доме. Огонь вырвался из окон нескольких комнат. Видео в социальные сети выложили очевидцы.

Информации по пострадавшим пока нет. Спасатели уже начали работу на месте пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.