Мощный пожар произошел около Дмитрова

Мощный пожар тушат сегодня около подмосковного Дмитрова. Там загорелась крыша склада на площади в тысячу квадратных метров. Открытый огонь удалось сбить, локализовали его на площади в 500 квадратных метров.

Спасатели продолжили работу на месте пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.