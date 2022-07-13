Авария с участием бетономешалки произошла на МКАД

На внешней стороне МКАД произошла авария. В районе села Беседы столкнулись бетономешалка и легковая машина.

Водители медленно объезжают место аварии. Судя по кадрам, легковушка сильно помялась. Из-под капота пошел дым. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.