Движение транспорта перекрыли на севере Москвы из-за пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале представители столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на месте произошло возгорание в 15 боксах. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В данный момент огонь удалось потушить.

Как пояснили в Госавтоинспекции, в районе происшествия движение перекрыли от Флотской улицы в сторону улицы Фестивальной. Кроме того, было организовано перенаправление движения общественного транспорта.

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