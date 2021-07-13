В Балашихе загорелся склад

В Балашихе на территории промзоны загорелся склад. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлечены более 20 единиц техники и 70 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.