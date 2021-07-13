Установлены личности всех пострадавших в Геленджике

Установлены личности всех пострадавших при взрыве газа в гостинице Геленджика. Москвичей среди них нет.

В момент ЧП рядом находились сотрудники отеля и туристы. Погиб случайный прохожий. Пятеро пострадавших находятся в реанимации. У них ожоги, осколочные ранения и переломы.

Взрыв произошел на кухне первого этажа 4-этажного здания. Из гостиницы эвакуированы около 50 человек. Одного доставали из-под завалов.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Прокуратура и СК проводят проверки, на месте работают сотрудники МЧС. Губернатор Краснодарского края поручил проверить безопасность других отелей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.