15:15
Названа возможная причина взрыва в одной из гостиниц Геленджика. По предварительной версии, в магазине при отеле взорвался газ.
По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.
Утром 13 июля в частной четырехэтажной гостинице города на улице Советской произошел взрыв бытового газа.
В результате хлопка газа погиб находившийся на улице молодой человек. Еще пять граждан пострадали и были госпитализированы. Личность погибшего устанавливается.
Мэр города Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Градоначальник рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин. По его словам, именно в нем и произошел взрыв бытового газа. Богодистов уточнил, что все случилось на цокольном этаже.
Из гостиницы эвакуировали 50 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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