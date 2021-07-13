Названа возможная причина взрыва в одной из гостиниц Геленджика. По предварительной версии, в магазине при отеле взорвался газ.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.

Утром 13 июля в частной четырехэтажной гостинице города на улице Советской произошел взрыв бытового газа.

В результате хлопка газа погиб находившийся на улице молодой человек. Еще пять граждан пострадали и были госпитализированы. Личность погибшего устанавливается.

Мэр города Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Градоначальник рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин. По его словам, именно в нем и произошел взрыв бытового газа. Богодистов уточнил, что все случилось на цокольном этаже.

Из гостиницы эвакуировали 50 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.