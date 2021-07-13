СК возбудил дело против жителя Иркутска, угрожавшего выбросить с балкона ребенка

15:15
В отношении жителя Иркутска, который угрожал выбросить с балкона 3-летнего ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.
Также стали известны новые подробности истории. 34-летний Роман Терентьев три часа провел на балконе многоэтажки, угрожая спрыгнуть вместе со своим маленьким сыном. Кричал, что ему изменяет жена.
Как пишут информагентства, в этой семье давно все было неспокойно: муж неоднократно избивал жену, а та писала заявления в полицию. Она выгнала его из дома и подала на развод, что вывело мужчину из себя.
В субботу он проник в квартиру, где они жили вместе, и связал скотчем 19-летнего старшего сына жены от другого брака. Парень пролежал связанным 6 часов. Малыш в это время был у бабушки с дедушкой.
Когда женщина вернулась домой, Терентьев избил ее и ушел, прихватив велосипед и украшения, а вечером забрал мальчика из сада и стал шантажировать жену по телефону. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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