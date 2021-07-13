Угрожавший выбросить ребенка с балкона житель Иркутска задержан

Мужчина, угрожавший выбросить ребенка с балкона в Иркутске, задержан, сообщают СМИ. Полицейские вывели его из подъезда.

Мужчина провел на карнизе почти 3 часа. Спасатели установили внизу так называемый "куб жизни" – специальный матрас, который обычно используют при эвакуации людей из горящих зданий.

С мужчиной вели переговоры его друг, психолог и жена. По ее словам, муж забрал ребенка из садика накануне и сообщил ей, что она больше никогда не увидит сына, а последние минуты их жизни он будет снимать и присылать ей.

Женщину привезли в квартиру с синяками под глазами. Ранее СМИ сообщали, что муж избил ее. Женщина уже дважды относила заявление в полицию, жалуясь на побои. Было даже заведено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.