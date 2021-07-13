Из-за жары по всей России начали гореть леса

Из-за адской жары по всей России начали гореть леса. Заволокло дымом и Подмосковье. Накануне под Красногорском вспыхнули торфяники.

Что сейчас происходит в области, стоит ли готовиться к худшему?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.