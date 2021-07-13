Одного человека спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике

В Геленджике в одной из гостиниц в частном секторе прогремел взрыв. Как сообщили в МЧС, спасатели вытащили из-под обломков и передали медикам пострадавшую женщину.

Считают, что больше под завалами людей нет. На месте работают более 40 спасателей. Несколько кварталов вокруг гостиницы оцеплены.

Пятерых человек, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Также сообщается о двух погибших. Все постояльцы и персонал гостиницы – около 50 человек – эвакуированы.

Предполагают, что в четырехэтажном здании на кухне взорвался бытовой газ. Там разбиты окна, а также повреждены внутренние конструкции на первом этаже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.