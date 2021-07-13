В Подмосковье соседи спасли чужие авто при пожаре

В Ленинском районе Подмосковья при пожаре в жилищном комплексе "Пригород Лесное" люди спасали из огня чужие машины.

Сначала на парковке загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на соседний, пламя могло пойти дальше. Около десятка человек бросились к стоящей рядом легковушке. У машины были заблокированы колеса в режиме "Паркинг", поэтому ее пришлось оттаскивать.

Другие очевидцы размотали пожарные рукава, установленные в подъезде, и начали тушить горящие автомобили, не дожидаясь приезда спасателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.