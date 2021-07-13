В Подмосковье из-за жары начались лесные пожары

В Москву пришла аномальная жара. В регионе ввели желтый уровень пожарной опасности. Очаги возгорания в Подмосковье уже есть.

Пожар начался в районе СНТ под Красногорском. Предварительно, загорелись торфяники. Огонь тушили с воздуха – привлекли два вертолета.

А в Черноголовке вспыхнуло поле. Видео появилось в Сети и пользователи пишут, что в районе пожара ранее видели ребенка с петардой.

В МЧС просят москвичей не разводить огонь и не оставлять на солнце стекло, так как оно может сработать как линза и вызвать пожар. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.