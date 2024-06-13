Новости мира: в парламенте Италии произошла драка из-за законопроекта

В парламенте Италии произошла драка из-за законопроекта о дифференцированной автономии. В драке участвовали десятки депутатов. Вокруг документа, который позволяет регионам получить больше полномочий, идет много споров. По мнению критиков, он может усугубить историческую пропасть между богатым севером страны и более бедным югом.

Пожары вспыхнули на севере Израиля после ракетного обстрела со стороны "Хезболлы". Днем в среду, 12 июня, армия обороны страны сообщала, что около 90 снарядов были выпущены из Ливана, некоторые из них ПВО не перехватила.

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