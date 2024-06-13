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13 июня, 11:45

Происшествия

Новости мира: пожары вспыхнули на севере Израиля после ракетного обстрела

Новости мира: пожары вспыхнули на севере Израиля после ракетного обстрела

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Пожары вспыхнули на севере Израиля после ракетного обстрела со стороны "Хезболлы". Днем в среду, 12 июня, армия обороны страны сообщала, что около 90 снарядов были выпущены из Ливана, некоторые из них ПВО не перехватила.

Более сотни человек пострадали во время столкновений у здания парламента Армении. Вечером 12 июня протестующие собрались с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Здание окружили силовики: против оппозиционных активистов полиция применила светошумовые гранаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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