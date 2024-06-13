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13 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: водитель "Газели" протаранил автомобиль на трассе "Байкал"

Новости регионов: водитель "Газели" протаранил автомобиль на трассе "Байкал"

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На федеральной трассе "Байкал" под Иркутском водитель "Газели" выехал на встречную волосу и протаранил легковой автомобиль. Погиб 13-летний подросток, который находился в автомобиле. Водитель с травмами находится в больнице, при медосвидетельствовании у него выявили пары алкоголя, превысившие норму в 2,5 раза.

Под Калугой задержали мужчину, открывшего стрельбу возле монастыря Оптина пустынь. У него нашли автоматическое оружие и боеприпасы. Предварительной причиной нападения называют грабеж.

Жители Ярославля стали свидетелями редкого природного явления. Над городом повис шкваловый ворот. Он образовался из-за резкого перепада температур: теплый воздух оказался выше холодного. Ветер закрутил облака, и они стали похожи на торнадо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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