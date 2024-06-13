Новости регионов: рейсовый автобус перевернулся на трассе в Пермском крае

По факту ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае возбуждено уголовное дело. Автобус, перевозивший пассажиров из Березников в Пермь, вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Пострадали 12 человек, четверо из них находятся в больнице. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

В горах Карачаево-Черкессии спасли туристку со сломанной ногой. Семейная пара отправилась на перевал, и на высоте почти три тысячи километров 59-летняя женщина получила травму. Спасатели преодолели 28 километров, чтобы эвакуировать пострадавшую. Известно, что в спасательной операции были задействованы 20 человек.

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