Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина

Еще одного подозреваемого в смертельном нападении на россиянина арестовали в Стамбуле, об этом сообщили местные СМИ. Известно, что двух человек удалось задержать по горячим следам, еще один остается в розыске.

Россиянин приехал в Стамбул по делам, а заодно и на финал Лиги Чемпионов, сообщили его знакомые. По пути в отель под утро у него произошел конфликт с местными. В итоге получил смертельный удар ножом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.