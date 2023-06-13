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13 июня, 19:30

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Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина

Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина

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Еще одного подозреваемого в смертельном нападении на россиянина арестовали в Стамбуле, об этом сообщили местные СМИ. Известно, что двух человек удалось задержать по горячим следам, еще один остается в розыске.

Россиянин приехал в Стамбул по делам, а заодно и на финал Лиги Чемпионов, сообщили его знакомые. По пути в отель под утро у него произошел конфликт с местными. В итоге получил смертельный удар ножом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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