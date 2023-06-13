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Новости

16:45

Общество

Новости часа: около 20 тыс жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю

Новости часа: около 20 тыс жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю

Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Столичные спасатели потушили пожар в проезде Дежнева

Детей, пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону, выписали из больниц

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Летевший из Москвы в Казахстан лайнер экстренно сел в Самаре

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод"

Новости часа: через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тыс электробусов

Столичный рынок "Садовод" вернулся к привычной работе после пожара

Одежда загорелась на столичном рынке "Садовод"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю. Об этом сообщили местные власти.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Тюменской области по 16 июня. Об этом заявили в департаменте ГОЧСиПБ.

Владимир Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных. Об этом осведомили на портале правовой информации.

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