Новости часа: около 20 тыс жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю. Об этом сообщили местные власти.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Тюменской области по 16 июня. Об этом заявили в департаменте ГОЧСиПБ.

Владимир Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных. Об этом осведомили на портале правовой информации.