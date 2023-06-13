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Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод"

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод"

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Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод", сообщили в МЧС. Мужчина отравился угарным газом, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Возгорание началось в одном из павильонов с одеждой 13 июня. Очевидцы заявили, что пламя перекинулось и на соседние магазины. При этом в МЧС отметили, что локализовать пожар удалось на площади в 30 квадратных метров. На данный момент он полностью потушен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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