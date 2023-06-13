Новости часа: специалисты ФМБА прибыли в Херсонскую область помогать пострадавшим

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты ФМБА прибыли в Херсонскую область помогать пострадавшим от наводнения. По данным на 13 июня, число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 80.

Заболеваемость ковидом в России снизилась на 28,1% за неделю. Таковы данные Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Туристические маршруты по достопримечательностям Москвы и Подмосковья представили в Ruspass. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.