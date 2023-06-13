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Новости

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Общество

Новости часа: специалисты ФМБА прибыли в Херсонскую область помогать пострадавшим

Новости часа: специалисты ФМБА прибыли в Херсонскую область помогать пострадавшим

Новости часа: пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратах

В Раменках задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве

Пожар на столичном рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратов

Новости часа: на рынке "Садовод"в столице загорелся павильон

Жители Тобольска спасли девочку, которая повисла на карнизе пятого этажа

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в краже

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Три павильона вспыхнули на рынке "Садовод" на 14-м км МКАД

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты ФМБА прибыли в Херсонскую область помогать пострадавшим от наводнения. По данным на 13 июня, число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 80.

Заболеваемость ковидом в России снизилась на 28,1% за неделю. Таковы данные Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Туристические маршруты по достопримечательностям Москвы и Подмосковья представили в Ruspass. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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