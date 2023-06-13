Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Происшествия

Новости часа: пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратах

Новости часа: пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратах

В Раменках задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве

Пожар на столичном рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратов

Новости часа: на рынке "Садовод"в столице загорелся павильон

Жители Тобольска спасли девочку, которая повисла на карнизе пятого этажа

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в краже

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Три павильона вспыхнули на рынке "Садовод" на 14-м км МКАД

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратных метрах. Об этом рассказали в МЧС.

Число погибших в результате ЧП Каховской ГЭС возросло до 17. О количестве жертв сообщили власти Херсонской области.

В Москве более 60 российских музыкантов выступят на празднике выпускников в Парке Горького. Главный городской выпускной состоится 24 июня 2023 года.

Читайте также
происшествияпожаррегионыгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика