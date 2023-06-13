Новости часа: пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на рынке "Садовод" локализован на 30 квадратных метрах. Об этом рассказали в МЧС.

Число погибших в результате ЧП Каховской ГЭС возросло до 17. О количестве жертв сообщили власти Херсонской области.

В Москве более 60 российских музыкантов выступят на празднике выпускников в Парке Горького. Главный городской выпускной состоится 24 июня 2023 года.