В Раменках задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве

Оперативники района Раменки задержали троих молодых людей, которых подозревают в хулиганстве. В полицию обратились жители одного из домов по улице Лобачевского. В приквартирном холле они обнаружили гранату, шнур от которой был прикреплен к ручке входной двери одной из квартир.

В Санкт-Петербурге локализовали пожар в производственном здании. Огонь охватил постройку в промышленной зоне. Информационные агентства пишут, что площадь пожара достигла 600 "квадратов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.