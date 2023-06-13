Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

В Раменках задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве

В Раменках задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве

Пожар на столичном рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратов

Новости часа: на рынке "Садовод"в столице загорелся павильон

Жители Тобольска спасли девочку, которая повисла на карнизе пятого этажа

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в краже

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Три павильона вспыхнули на рынке "Садовод" на 14-м км МКАД

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ

Оперативники района Раменки задержали троих молодых людей, которых подозревают в хулиганстве. В полицию обратились жители одного из домов по улице Лобачевского. В приквартирном холле они обнаружили гранату, шнур от которой был прикреплен к ручке входной двери одной из квартир.

В Санкт-Петербурге локализовали пожар в производственном здании. Огонь охватил постройку в промышленной зоне. Информационные агентства пишут, что площадь пожара достигла 600 "квадратов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиякриминалпожаррегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика