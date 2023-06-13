В Подмосковье задержали троих подозреваемых в краже

Полицейские в Подмосковье задержали троих молодых людей, которых подозревают в краже. По данным следствия, они взломали продуктовый магазин в деревне Никифорово с помощью машины.

Оказавшись в помещении, молодые люди украли 200 блоков сигарет, 30 банок энергетика и сладости. Все это они сложили в мусорные пакеты, загрузили в машину и уехали. Общая сумма ущерба составила 270 тысяч рублей. Следователи установили, что нарушители также причастны к двум аналогичным эпизодам в Балашихе и Ногинске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.