Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

Турецкая полиция разыскивает еще двоих нападавших на российского туриста, который получил смертельный удар ножом в Стамбуле. Двух человек удалось задержать буквально по горячим следам, еще двое остаются в розыске.

Россиянин приехал в Стамбул по делам, а также на финал Лиги чемпионов, пишут СМИ. По пути в отель под утро у него произошла стычка с местными жителями. В итоге он получил удар ножом в область сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.