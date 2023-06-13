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11:45

В мире

Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

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Российского туриста убили в Стамбуле

Турецкая полиция разыскивает еще двоих нападавших на российского туриста, который получил смертельный удар ножом в Стамбуле. Двух человек удалось задержать буквально по горячим следам, еще двое остаются в розыске.

Россиянин приехал в Стамбул по делам, а также на финал Лиги чемпионов, пишут СМИ. По пути в отель под утро у него произошла стычка с местными жителями. В итоге он получил удар ножом в область сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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