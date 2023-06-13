До 90 тонн нефтепродуктов могло попасть в реку Лену после столкновения двух танкеров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Людям из населенных пунктов вниз по течению рекомендуют пока не использовать воду из реки. Как показала проверка, капитан в момент столкновения танкеров был пьян, а судном управлял его помощник.

Ранее два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе перевозило бензин. При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал. В районе разлива топлива введен режим ЧС.

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